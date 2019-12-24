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Лукашенко предложил России вступить в состав Беларуси
24.12.2019 21:26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны.

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Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам белорусского лидера, это был бы «совсем простой вариант» объединения двух государств. Он считает, что его воспримут и в России и в Белоруссии. «А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — тоже», — сказал Лукашенко, смеясь. По словам президента, его удивляет, что Россия не предлагает такой вариант.

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