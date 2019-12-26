Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но теперь в рамках ожидания голосования по импичменту в Сенате Конгресса США.

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“Почему Сумасшедшая (спикер нижней палаты Конгресса США — ред) Нэнси Пелоси, только потому, что она имеет незначительное большинство в Палате представителей, должна быть допущена к импичменту президента Соединенных Штатов?”, — написал Трамп.

“(Пелоси) получила нулевые голоса от республиканцев (во время голосования в Палате представителей — ред), не было никакого преступления, звонок (президенту) Украины был идеальным, без “какого-либо давления”, — добавил американский руководитель.

“Она сказала, что это должно быть „двухпартийным верховенством“, но эта сделка с импичментом не была ни тем, ни другим”, — написал президент США и отметил, что, по его мнению, это объявление импичмента “очень несправедливое”, потому что в нем “нет надлежащей правовой процедуры, надлежащего представительства или свидетелей”.

“Демократы хотят возглавить большинство в Сенате республиканцев. Лицемеры”, — резюмировал Трамп.

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