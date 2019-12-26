КНДР осудила разведывательные полеты авиации ВС США у своих границ.

Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг интернет-ресурсом Северной Кореи Arirang meari, передает

В материале отмечается, что США и Южная Корея в последнее время переключились на “постоянное наблюдение” за военными объектами КНДР и усилили боеготовность.

“Мы внимательно следим за провокационными действиями враждебных сил. Им следует иметь в виду, что у нашего терпения есть предел”, — отмечается в материале. Его авторы подчеркивают, что Пхеньян “готов к любому развитию событий”.

В статье также содержится критика Южной Кореи, которая “в своей политике слепо следует за США”. Издание призывает Сеул к сдержанности и предупреждает о возможных “ужасных последствиях” такого выбора.

Накануне три самолета-разведчика ВВС США — Boeing RC-135W, Boeing RC-135S и Boeing E-8C, — а также американский хитрый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk были замечены в небе над Корейским полуостровом в период между вечером вторника и раннего утра среды.

Полеты осуществлялись на фоне опасений по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны КНДР накануне Рождества по григорианскому календарю. ВВС США крайне редко проводят полеты сразу нескольких разведывательных самолетов в этом районе.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтон для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел Народной Республики Ли Те Сон заявил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя “рождественский подарок”. 24 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться “рождественский подарок” со стороны КНДР, и успешно справятся с ним.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира