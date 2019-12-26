Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.

сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.

По информации издания, американские военные занялись разработкой способов противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 года в США. Рассматриваемые варианты действий во многом основаны на операции, предпринятой киберкомандованием осенью 2018 года для защиты промежуточных выборов, когда ВС США отключили интернет базирующемуся в Санкт-Петербурге «Агентству интернет-исследований».

В настоящее время ВС США разрабатывают меры, направленные против руководства российских служб безопасности, военных, а также представителей крупного бизнеса, которым могут отправляться сообщения с предупреждением о последствиях возможного вмешательства в выборы в США. В числе таких последствий может быть публикация конфиденциальных данных. При этом власти США не будут стремиться оказать воздействие на российское общество в целом, а также непосредственно на президента РФ Владимира Путина, чтобы избежать обвинений в провокации.

В качестве другого изучаемого американскими военными способа газета называет дезинформацию, призванную внести спор в работу российского руководства. «Это может послужить своего рода сигналом о том, что «мы наблюдаем и стараемся не идти дальше», – сказал Майкл Карпентер, ранее занимавший высокий пост в области оборонной политики в администрации Обамы. По его словам, одних киберопераций может быть недостаточно, но они могут «работать» вместе с другими инструментами убеждения противника, такими, как санкции. В Пентагоне и киберкомандовании эту информацию комментировать отказались.

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