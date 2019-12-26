|Эрдоган заявил о тысячах российских наемников в Ливии
|26.12.2019 09:59
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в североафриканской стране Ливии ведут свою деятельность 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из РФ.(function() })();
Об этом пишет Anadolu Agency, передает
Отмечается, что Президент Турции отметил присутствие в зоне ливийского конфликта наемников из многих стран мира, в частности и России.
“Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч и наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК „Вагнер“? Что они там делают?”, — сказал Эрдоган.
Он, в частности, прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию.
“Турция еще никогда не была „незваным гостем“. Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос”, — сказал глава государства.