Политические Сводки
- Суд сегодня рассмотрит апелляцию на арест беркутовцев
- Трамп потребовал от России прекратить убивать мирных сирийцев
- Украинскую армию готовят к полному перемирию с 1 января
- Нетаньяху рассказал, как они с Путиным не допустили войны между Россией и Израилем
- Украина договорилась с США о второй партии Javelin
|Суд сегодня рассмотрит апелляцию на арест беркутовцев
|27.12.2019 10:48
|
Киевский апелляционный суд сегодня, в пятницу, 27 декабря, рассмотрит апелляционные жалобы в отношении экс-работников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстрелах на Майдане.(function() })();
Отметим, «беркутовцев» могут освободить передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена.
«Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года в 12:00, зал судебного заседания № 201», – говорится в сообщении.
Сторона защиты просит изменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения.
До этого СМИ писали, что Янишевский, Зинченко и Аброськин могут быть освобождены до Нового года в рамках обмена пленными. Адвокаты должны были подать апелляцию на содержание под стражей.
Напомним, обмен пленными может состояться 29 декабря. Проведение такого обмена было согласовано на саммите «нормандской четверки» в Париже. Также стало известно, что украинская сторона передаст Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания полиции в Мариуполе в 2014 году.