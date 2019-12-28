Кандидат от президентской партии, который ранее выступал для кремлевских пропагандистов с ОРТ, добивается назначение на должность начальника Управления Госгеокадастра Украины в Запорожской области человека замешанного в криминальных делах

Кандидат от президентской партии, который ранее выступал для кремлевских пропагандистов с ОРТ, добивается назначение на должность начальника Управления Госгеокадастра Украины в Запорожской области человека замешанного в криминальных делах, ради банального дерибана бюджетов.

Как же мы ошиблись , голосуя за громкие обещания Слуги народа , с надежной на изменение в стране , которая захлебнулась в коррупции , разграблении и скатывающимся в пропасть социального состоянии народа.

Прошедший в народные депутаты от слуги народа по 76 избирательному округу г.Запорожья Евгений Шевченко ставил перед собой совсем другие задачи, чем те , которые наобещал избирателям. Евгений Владимирович , снискавший в Запорожье славу «земельного мошенника» успел до предвыборной гонки закрыть все свои уголовные дела ( явно с отработкой обязательств по ним http://lustrator.com.ua/?p=11419 ). Протиснулся в штаб к Зеленскому и лично пообещавший ему не заниматься бизнесом после избрания. Но главное было получить мандат депутата – ведь он открывал перспективы наживы, чем и начал пользоваться господин Шевченко после избрания.

А мы поведаем нашим читателям историю, о которой Евгений Владимирович не хотел бы распространяться . В 2010 году Шевченко Е.В. , в сговоре с запорожскими бизнесменами Черняком Е.А. и Шестопаловым Б.Б. организовали рейдерский захват всей структуры государственного управления земельными ресурсами Запорожской области. Благодаря взяткам и административному ресурсу, на руководящие должности Земельного кадастра , Инспекции по контролю за оборотом земель и Управления земельных ресурсов в Запорожской области заводились «свои, преданные ОПГ Шевченко-Черняка люди». На должность руководителя Госкомзема в Запорожской области вместо заслуженного академика Украины, соавтора земельного кодекса Украины, Бамбиндры Дмитрий Ивановича , Евгений Шевченко пытался поставить своего человека Мокроснопа А.А.. Благодаря большому авторитету Бамбиндры Д.И., обращениям коллектива Госкомзема во все правоохранительные инстанции , возбужденному уголовному делу по факту рейдерского захвата государственной структуры – предприятие ОПГ Шевченко-Черняка не удалась.( подробнее http://bombanews-dima.blogspot.com/2010/08/blog-post.html?m=1 )

На дворе декабрь 2019 года. Евгений Шевченко народный депутат , глава подкомитета Верховной рады по вопросам промышленной политики и экономического развития. В сферу влияния уже входит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства во главе с Миловановым Т.С. а также подведомственный Госгеокадастр Украины. Госгеокадастр объявляет на 08 января 2019 года конкурс на должность начальника Госгеокадастра в Запорожской области (https://www.kmu.gov.ua/news/derzhgeokadastr-ogolosiv-konkurs-na-kerivni-vakantni-posadi-u-terorganah ). Кого лоббирует , подсчитывая дивиденды от будущего переоформления земельных участков , на эту должность депутат Шевченко Е.В. ? Конечно же своего кандидата — Мокроснопа А.А.

Для предотвращения от последующего преследования ,за дерибан земельных участков Запорожской области , со стороны правоохранительных органов, господин Мокросноп А.А. делает (а может оно так и есть ) справку о своей болезни связанной с расстройством психики, расстройствами нервной системы и поведения.

Да , закон не запрещает людям с указанным диагнозом и расстройствами психики быть начальником Геокадастра . Как не запрещает иметь в подчинении прямых родственников , а жена Мокросноп О.С. трудится в этом же управлении Геокадастра.

Ну не сможет министр Милованов отказать Евгению Шевченко в назначении его креатуры а в Госгеокадастр Запорожской области , и конкурсная комиссия не увидит что господин Мокросноп А.А. не указал в декларации за 2018 год доход от продажи недвижимого имущества 209086,67 грн., также доходы в т.ч. подарки на сумму 29324 грн., наличие транспортного средства со свидетельством о регистрации АРС 128838.

В любом случае , насколько продажна и прогнила новая власть , мы с Вами увидим после проведения конкурса на должность руководителя Госгеокадастра в Запорожской области 08 января 2019 года .

Слуги народа , которые взяли большинство голосов на выборах в Верховную раду Украины , декларировали изменения в лучшую сторону для граждан Украины , при этом яро критикуя предыдущую власть режима президента Порошенко. Одно дело декларировать , другое дело выполнять . Известный в Запорожском районе «смотрящий за замлей» прежний председатель земельной комиссии Запорожского района Григорий Стогний , участвовавший в дерибане запорожской земли с губернатором-коррупционером Брылем К.И. уже давно в команде Евгения Шевченко , и разрабатывает схемы заработка после принятия закона «О рынке земли».

Зачем изобретать новые схемы воровства , пользуйтесь старыми – это наверное новый девиз команды слуг народа.

Понимая изложенные факты, у людей вызывают только одно чувство – РАЗОЧАРОВАНИЕ. Разочарование в надежде на лучшую жизнь , разочарование в том , что в очередной раз доверили свои голоса , а людей в опять нагло обманули. Такие депутаты как Евгений Шевченко , непременно своими действиями тянут в низ рейтинг президентской партии и самого Гаранта. Но шкурные личные интересы оказываются выше общественных интересов.

Время будет всему судьей. Но самое интересное, когда эта сделка через пару лет раскроется, виновник останется на свободе, ведь у нее есть справка из психбольницы, и соответственно взыскать убыток уже просто будет не с кого.

P.S. Обо всех уголовных делах, невыполнения решений судов Украины , кто , как и за что помог депутату Шевченко Е.В. избежать уголовной ответственности и стать депутатом – мы расскажем в наших последующих публикациях – это тема отдельного журналистского расследования.

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