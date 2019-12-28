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Во время обмена военнопленными журналистов не будет
28.12.2019 21:17

Представителям прессы отказали в аккредитации на обмен пленными. Фото и видео предоставит аппарат президента.

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Журналистам запретили присутствовать во время обмена пленными, который пройдет в воскресенье, 29 декабря,  сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев.

По его словам, фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента, потому что штаб не является организатором. На событие представители штаба ООС попасть не смогут.

«Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС», – заявил Саранцев.

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