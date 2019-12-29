Политические Сводки
|Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа
|29.12.2019 10:03
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Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет давать показаний в Сенате Конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа.(function() })();
По словам Байдена, его согласие на возможную повестку от Сената дала бы Трампу возможность отвлечь внимание людей от импичмента.
«Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны», – сказал прежний вице-президент.
Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи по импичменту президента по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.
Сенат намерен начать слушания по импичменту в январе 2020 года.