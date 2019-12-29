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Обмен пленными завершился: фото освобожденных
29.12.2019 17:06

Украина и сепаратисты «ЛДНР» обменялись пленными. с обеих сторон были люди, отказавшиеся возвращаться. Также стала известна формула обмена.

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На Донбассе в воскресенье, 29 декабря, завершился обмен пленными.

В Офисе Президента Украины сообщалось, что украинской стороне передали 81 человека, а в «ЛДНР» отправились» 139 человек.

Однако, позже в официальном аккаунте фейсбук Офиса Президента Украины сообщили о 76 освобожденных украинцев.

Также некоторые СМИ сообщают, что между военнопленных были и те, которые отказались возвращаться на родину. Такие люди были как со стороны Украины, так и со стороны ЛДНР.

Также были опубликованы фото первых 25 освобожденных украинцев, которые уже «скоро будут дома»:

На изображении может находиться: 2 человека, люди улыбаются, люди сидят, люди едят, еда и на улице

На изображении может находиться: 1 человек, на улице

На изображении может находиться: 1 человек, стоит, дерево и на улице

На изображении может находиться: один или несколько человек

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