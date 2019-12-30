Главным достижением 20-летнего правления президента России Владимира Путина агентство назвало способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете.

Как отметил Bloomberg, США тратят на оборону в два раза больше, чем Россия на все сферы. При этом Россия снова стала «основной силой на Ближнем Востоке» и теперь расширяет влияние на Африку.

В то же время при Путине страна достигла такого финансового баланса, что ее экономика, по версии рейтинговых агентств и Международного валютного фонда, считается «одной из самых здоровых в мире». По мнению авторов публикации, к этому результату привела осторожность Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта.

Также Bloomberg отметил, что за 20 лет правления Путина Россия смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада СССР. Президент присоединил Крым, укрепил связи с Китаем, продал вооружения входящей в блок НАТО Турции, а также смог повлиять на ситуацию в Сирии.

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