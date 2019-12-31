Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.

«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», – сообщили представители украинского президента.

Сообщается, что в ходе беседы президенты договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», – подытожили в пресс-службе.

На сайте Кремля добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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