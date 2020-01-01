Политические Сводки
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|Украина отдала “ЛДНР” экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане
|01.01.2020 18:57
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Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевского отправились в «ДНР», а Александр Маринченко и Сергей Тамтура – в «ЛНР».(function() })();
В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина отдала сепаратистам «ЛДНР» пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, а также бразильского наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе за сепаратистов. Об этом сказал адвокат Валентин Рыбин.
Так, на вопрос, обменяли ли экс-беркутовцев и пересели ли они в автобусы представителей ОРДЛО, Рыбин ответил: «Да».
По его данным, трех экс-беркутовцев – Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского – передали в «ДНР». А Александр Маринченко и Сергей Тамтура отправились – в «ЛНР».
Кроме бразильца Лусварги, ранее приговоренного к 13 годам тюрьмы, Украина передала сепаратистам еще ряд клиентов Рыбина:
Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они были в списках на обмен с сепаратистами.