Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевского отправились в «ДНР», а Александр Маринченко и Сергей Тамтура – в «ЛНР».

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина отдала сепаратистам «ЛДНР» пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, а также бразильского наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе за сепаратистов. Об этом сказал адвокат Валентин Рыбин.

Так, на вопрос, обменяли ли экс-беркутовцев и пересели ли они в автобусы представителей ОРДЛО, Рыбин ответил: «Да».

По его данным, трех экс-беркутовцев – Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского – передали в «ДНР». А Александр Маринченко и Сергей Тамтура отправились – в «ЛНР».

Кроме бразильца Лусварги, ранее приговоренного к 13 годам тюрьмы, Украина передала сепаратистам еще ряд клиентов Рыбина:

гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;

фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова;

россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы;

украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они были в списках на обмен с сепаратистами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира