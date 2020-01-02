Можно как угодно критиковать президента Зеленского и парламентариев, но именно при его правлении в Украине произошли невиданные изменения.

О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины говорили долгие десятилетия. Однако никто не пошел далее разговоров – только Владимир Зеленский проявил решительность, которую в едином порыве поддержали депутаты из «Слуги народа» и «ОПЗЖ». Ни Порошенко со своей «Европейской солидарностью», ни Тимошенко с «Батькивщиной», ни Вакарчук с «Голосом» не поддержали 18-го декабря во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Однако и без них 291 голоса хватило для того, чтобы закон был принят.

В силу он вступил в первый день 2020 года. Отныне народные депутаты не имеют иммунитета против уголовного преследования.

Если ранее для возбуждения уголовного дела и задержания парламентария необходимо было одобрение Верховной Рады, то теперь любой следователь центрального офиса ГБР и НАБУ имеет право отрыть уголовное производство, в котором фигурирует народный депутат. Большие полномочия имеет генпрокурор либо и. о. генпрокурора – он должен вносить сведения в ЕРДР относительно совершенного правонарушения (преступления) нардепом.

Согласно новому закону, народный депутат не несет ответственности за свои высказывания и голосование в Раде, если его слова не будут расценены как оскорбление или клевета.

Несмотря на воодушевление, с которым граждане в целом воспринимают новый закон, изменивший 80-ю статью Конституции, имеются и критики данного закона. Так, по их мнению, подобный ход – лишь пиар-акция, и никакой действенной «перемоги» нет, поскольку в руках президента сейчас находится и большинство в парламенте, и сам генпрокурор – его ставленник.

К тому же, этот закон наверняка будет рано или поздно обжалован в Конституционном суде.

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