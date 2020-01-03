Информации о нем не так много. Во всяком случае, скандальной и резонансной.

Предпразничное назначение главой ГБР нардепа от СН Ирины Венедиктовой стало очень плохой новостью для бывшего главы этого ведомства Романа Трубы. Остальные эту новость восприняли не так болезненно. Однако больше только она порадовала, пожалуй, 31-летнего уроженца Сум Александра Владимировича Санченко, не слишком известного в политических кругах. Именно он, как почти сразу выяснили СМИ, должен занять место в Верховной Раде после сложения полномочий Венедиктовой.

Ждать долго не пришлось – Ирина Венедиктова уже подала письменное прошение в парламент о сложении полномочий. Теперь Рада должна принять этот факт, а Александр Санченко присягнуть на верность народу Украины, и занять место во фракции большинства.

Вне политики Санченко занимался делами сугубо молодежными – окончил факультет финансов Международного Университета Финансов, получил степень MBA в Международном Институте Менеджмента по программе «MBA in Public Administration».

В последние годы он являлся директором музыкального фестивался Atlas Weekend.

До этого добивался проведения бесплатного интернета на Крещатике, лоббирует воссоздание программ по молодежному кредитованию жилья.

Судя по всему, молодежные вопросы он будет курировать и в парламенте, наряду со своим товарищем нардепом Владимиром Крейденко, который обеспечивал победу «Слуги…» между молодежи.

Основатель и руководитель конкурса красоты «СтудМисс Украина».

О семейном состоянии Санченко широкому кругу практически ничего не известно. Он вообще, выходит, один из самых скрытных депутатов…

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