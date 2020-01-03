В первый же пленарный день нового года депутаты намерены вернуться к голосованию за скандальный законопроект.

Вечером 3-го января об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины, советник премьер-министра по экономическим вопросам, Алексей Мушак.

«Молния.

Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия», – сообщил Мушак.

Напомним, гослование за земельный закон едва не провалилось в первом чтении, поскольку не нашлось понимания между парламентом и Кабмином. Теперь же, после того, как к 6-страничному законопроекту было подано 4018 поправок на 2528 страницах, ожидается, что политическая воля у депутатов найдется.

Как отметил тот же Алексей Мушак, более 2000 поправок касается референдума.

«Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово. По факту это законодательным спамом, поскольку референдум необходимо выписывать в земельном кодексе, а в другом законе», – написал Мушак.

Наибольшую дискуссию в политических кругах и в обществе вызвало то, кто именно имеет право покупать землю и в каких количествах. На этот счет взгляды парламентариев и Кабмина разнятся.

При этом президент Владимир Зеленский уже заявил, что продажа земли иностранцам возможна только после проведения референдума. Вот откуда взялся «законодательный спам» в новой редакции законопроекта.

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