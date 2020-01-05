Политические Сводки
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|Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
|05.01.2020 10:02
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Это произойдет, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана. «Пускай это будет предупреждением», – написал президент США в своем Twitter.(function() })();
«Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта, … и сам Иран получит очень быстрый и очень сильный удар», – написал Дональд Трамп.
По словам Трампа, некоторые из этих целей «являются очень значительными и важными для Ирана и иранской культуры». Их число равно числу американских заложников, захваченных Ираном в 1979 году, добавил американский руководитель.
Ранее Трамп рамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».
«Господству террора Сулеймани настал конец, – заявил Трамп на пресс-конференции в своем поместье во Флориде. – Военные США нанесли хороший по точности удар, который убил террориста номер один в мире – Касема Сулеймани».
«Он готовил нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его на месте преступления и ликвидировали», – сказал американский президент.
Генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в Багдаде в результате авиаудара США, как подтвердил Пентагон, по приказу Дональда Трампа.
Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника.
Эксперты единодушны: случай резко обострит ситуацию в регионе. Многие политики называют решение Трампа необдуманным.