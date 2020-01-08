Политические Сводки
|Live: Обращение Трампа к народу после атак Ирана
|08.01.2020 17:30
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Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.(function() })();
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.