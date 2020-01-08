 Live: Обращение Трампа к народу после атак Ирана - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Live: Обращение Трампа к народу после атак Ирана
08.01.2020 17:30

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

(function() })();

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->