На сегодняшнем заседании парламента дважды не нашлось необходимых для принятия решения 226 голосов.

Новый состав Верховной Рады на заседании в четверг, 12 сентября, впервые провалила голосование, не собрав неообходимые для принятия решения 226 голосов.

На вечернем заседании нардепы 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого нардепы попытались проголосовать за сокращение сроков подготовки ко второму чтению, но такое решение поддержали только 223 нардепа. При этом против проголосовали 14 депутатов, а 61 воздержался.

Из Слуги народа данную инициативу поддержали 208 нардепов из 251.

Позже Рада также не смогла принять закон. При рассмотрении проекта закона О правопреемстве Украины, которым предлагалось отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины, «за» проголосовали 214 депутатов, 30 выступили против, 76 – воздержались.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира