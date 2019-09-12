В начале сентября президент Владимир Зеленский анонсировал кадровую чистку в шести государственных органах, которые он считает наиболее коррумпированными.

Среди них предсказуемо оказалась Госэкоинспекция, которой с января 2017 года в статусе «и.о.» руководил Игорь Яковлев. Этот персонаж часто ставал фигурантом журналистских расследований. Распоряжение о его отстранении появилось еще раньше – в середине августа. Причем увольнением для бывшего чиновника все может не закончиться – следственная группа во главе с Генпрокуратурой, Государственным бюро расследований, Службой безопасности и Нацполицией подозревают, что Яковлев и руководство госкомпании «Укргаздобыча» разворовывали средства, которые выделялись на утилизацию отходов бурения.

Печерский райсуд Киева разрешил силовикам провести обыски в рабочем кабинете Яковлева.

Также обыски прошли в его квартире, в аппарате управления «Укргаздобычи» и на полигонах с отходами. И факты, которые были выявлены, доказали, что не зря президент занес Госэкоинспекцию в число наиболее коррумпированных органов.

Темные делишки, в которых оказался замешан этот деятель и которые к тому же нанесли убыток окружающей среде, творились под прикрытием днепровской фирмы «Эко-Форс».

В 2018 году она выиграла тендер «Укргаздобычи» по закупке услуг утилизации опасных отходов, общая стоимость которых составила 40 млн грн. Компания-утилизатор обязывалась предоставить фильтровальные бассейны и утилизировать буровой шлам на умышленно оборудованных полигонах. На деле же эти крайне опасные отходы вывозились с буровой площадки «Укргаздобычи» на абсолютно неприспособленные для этого полигоны в Полтавской области. Масштабы ущерба экологии, нанесенного нечистоплотными дельцами, сложно переоценить.

Какое отношение к этой афере имеет наш герой? Фактически главный на тот момент экоинспектор блокировал проведение инспекций площадок «Укргаздобычи», которые могли разоблачить эту мутную схему. Яковлев просто не утверждал формы актов, которые составляются по результатам проведения плановых и внеплановых проверок. Но невзирая на такие искусственные препятствия, удалось выяснить, что убыток, нанесенный умышленным нарушением природоохранного законодательства, составил более 2,5 млн грн. И дело не только в деньгах. Абсурд ситуации в том, что чиновник, который должен был думать о защите окружающей среды, наоборот способствовал экологической катастрофе. Фотографии «пейзажей», которые образовались на Полтавщине в результате длительного отравления местности, – не для слабонервных. Интересно, Яковлев и все фигуранты этой скандальной истории, привыкшие к роскошной жизни, сами согласились бы жить рядом с таким соседством?

Бывший главный экоинспектор живет в фешенебельном районе – Конче-Заспе. Эту местность под Киевом облюбовали многие чиновники, правда, не всегда при этом они могут объяснить источники своих доходов. Квартира Яковлева, которую он приобрел в сентябре прошлого года, расположена в коттеджном городке премиум-класса «Солнечный луч». Ранее журналисты выясняли, что цены на квартиры в этом городке стартуют от $100 тис. Яковлев подстраховался и, дабы не объяснять происхождение средств, просто оформил элитную жилплощадь на жену. Неоригинально, прямо скажем. Так точно на родственников он записал свою коллекцию автомобилей.

К преступному «грязному» бизнесу Яковлев также подключил своего сына Николая и его фирму «Актив Энерджи Тимберленд» с уставным капиталом… в 100 гривен. Интересы этого семейного подряда касались не только утилизации опасных отходов, но и лесозаготовок. Отец и сын, пользуясь служебным положением главы семейства, действительно монополизировали эти сферы, нанеся бюджету многомиллионный убыток. В ходе обысков, по нашей информации, удалось найти доказательства этому: извлеченные документы и классический атрибут взяточника – чемоданчик, набитый пачками «франклинов». Досудебным следствием установлено, что такая схема разворовывания средств и нанесения экологического ущерба действовала несколько лет – с 2016 по 2019 годы.

В решении Печерского райсуда, которое разрешает проведение обысков у Яковлева, утверждается, что Генпрокуратура завела дело по факту злоупотребления служебным положением, а также завладения чужим имуществом Минэкологии и природных ресурсов и АТ «Укргаздобыча». Часть вторая 364 статьи Криминального кодекса, которая касается злоупотребления властью, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

История с отходами – далеко не первое прегрешение «выдающегося эколога» Яковлева. Так ранее СМИ обращали внимание, что он покрывал схему получения взяток с предпринимателей Одесской области замначальника местной экоинспекции Ольги Ящук. Также фамилию Яковлева и бездействие вверенной ему инспекции связывают с бесконтрольной вырубкой лесов и вывозом кругляка за границу в Карпатах. Естественно, такая «слепота» вряд ли возникает просто так – нужно же поддерживать обыкновенный образ жизни на широкую ногу «бедного госслужащего».

Уже будучи уволенным, прежний и.о. главы Госэкоинспекции не может смириться отстранением от кормушки, в качестве которой он использовал свою должность, и продолжает суды с Кабмином и Нацагентсвом государственной службы. Правда, все идет к тому, что скоро ему будет не до того и придется переключиться на совсем другие суды.

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