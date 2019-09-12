|Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
|12.09.2019 18:39
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Европейский союз продлил санкции против России до 15 марта 2020 года. Заморозка активов и запрет на въезд действует для 170 физлиц и 44 компаний.(function() })();
Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в отношении 170 физических лиц и 44 организаций и компаний.
Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции, они продлеваются каждые полгода.
Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2020 года.