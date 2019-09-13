Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов до конца этого года встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР.

Об этом сообщает

Заявления американского лидера звучат на фоне отставки его советника по нацбезопасности Джона Болтона. Опрошенные Reuters аналитики считают, что отстранение Болтона может помочь усилиям США по возобновлению переговоров по денуклеаризации, однако не сможет помощь им добиться главной цели — убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Сам Трамп накануне, комментируя отставку Болтона, назвал ошибкой поведение Болтона с северокорейским лидером. В частности, привел в пример Трамп, Болтон оскорбил Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи только ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель».

Ранее в понедельник Пхеньян заявил, что готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира