Президент США Дональд Трамп 11 сентября рассказал журналистам причины увольнения своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает

Трамп, в частности, резко раскритиковал предложения Болтона о политике в отношении Северной Кореи и Венесуэлы. Он также заявил, что позиция Болтона часто не совпадающее с другими представителями администрации.

Президент напомнил о предложении Болтона руководству Северной Кореи отказаться от ядерного оружия без каких-либо предварительных условий, заявив, что понимает резкую реакцию северокорейского лидера Ким Чен Ына на это предложение. Меры, предложенные Болтоном, также, по словам Трампа, не привели к падению режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Именно прежний советник по национальной безопасности чаще других представителей администрации США выступал с венесуэльской проблематики в соцсетях, заявляя о полной поддержке Вашингтоном оппонента Мадуро Хуана Гуайдо. Болтон также выступал против любого смягчения санкций в отношении Ирана. Эта идея была предложена, чтобы подготовить почву для возможной встречи президентов США и Ирана.

Россию, которую Болтон в качестве советника по национальной безопасности также часто посещал, Трамп не вспомнил.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира