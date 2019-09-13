США в рамках военной помощи выделят Украине более 390 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении украинского посольства в США на странице в Facebook в четверг, 12 сентября.

Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепартамента. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

«Такая помощь по безопасности предусматривает 250 млн долларов из бюджета Пентагона в рамках программы «Инициатива помощи по безопасности Украине», 115 млн долларов в рамках программы Государственного департамента США «Международное военное финансирование» из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долларов по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем – 391,5 млн долларов», – говорится в сообщении.

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