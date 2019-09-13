По словам Трампа, северокорейская сторона жаждет встречи/

Президент Соединенных Штатов Америки (Дональд Трамп) заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, американский президент заявил, что хотел бы до конца текущего года встретиться с Ким Чен Ыном. Трамп добавил, что в КНДР стремятся к переговорам.

«Они (КНДР – ред.) бесспорно хотят встретиться, я думаю, что это произойдет», – заявил президент США.

Напомним, ранее в Северной Корее заявили, что готовы возобновить ядерные переговоры с Вашингтоном в конце сентября. Однако, в Пхеньяне отметили, что переговоры не будут возобновлены, если в Белом доме не изменят подход к данному вопросу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира