Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию. За это решение в целом проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.

Проголосовали «за» 244 членов фракции «Слуга народа», 33 членов ОПЗЖ, 20 членов «Батькивщины», 15 представителей группы «За будущее» и 29 внефракционных депутатов. «Голос» и «Европейская солидарность» не поддержали роспуск ЦИК.

Уволены все 16 членов: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Катерина Махницкая, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Почти все они были назначены на должность менее года назад – 20 сентября 2018 года. Олег Диденко и Катерина Махницкая сохранили свои должности из старого состава.

В представлении президента Владимира Зеленского говорится, что этот состав Центризбиркома часто продемонстрировал политическую предвзятость. Примером необъективности ЦИК, по мнению Зеленского и его депутатов, стала ситуация в 169-м округе, где было принято «безосновательное решение об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины, отмененное судом». Этим кандидатом был представитель «Слуги народа» Александр Куницкий, который в итоге выиграл выборы.

Также президент обратил внимание на выборы в 198-м округе, где народный депутат был зарегистрирован до завершения судебных процессов. Этим депутатом был Сергей Рудик, победивший представительницу «Слуги народа» Наталью Дьяченко.

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