Дональд Трамп уволил советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, который активно поддерживал Украину и критиковал Кремль.

Кто займет его пост, пока неизвестно, следовательно сохранение этого курса – под вопросом. Разбираемся, как такое решение американского лидера может повлиять на Украину и почему он принял его именно сейчас.

10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Последний тогда отметил, что сам предложил уйти в отставку.

Трамп объяснил такое решение тем, что он и «другие работники администрации» не соглашались с Болтоном во многих вопросах.

По словам Трампа, Болтон также допустил некоторые ошибки, в частности разозлил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, требуя, чтобы тот действовал по «ливийской модели» в вопросе ядерного разоружения. Президент США подчеркнул, что прежний советник также выступал против его политики в отношении Венесуэлы.

Глава Белого дома добавил, что, несмотря на противоречия, с Болтоном он поладил. Кроме того, Трамп выразил надежду, что они останутся в хороших отношениях.

Теперь временно исполнять обязанности советника Трампа по вопросам нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, который был заместителем Болтона. Однако, как пишут американские СМИ, рассчитывать на постоянное назначение в дальнейшем Каппермен вряд ли может, поскольку он входит в круг близких советников Джона Болтона и работал с ним более 30 лет.

Зато американские журналисты со ссылкой на собственные источники пишут, что место Болтона может занять действующий госсекретарь Штатов Майк Помпео. Сам Трамп рассказывал, что рассматривает пять кандидатов на этот пост, и все они «являются высококвалифицированными специалистами».

Последней каплей, которая подтолкнула Трампа сделать такой шаг, скорее только, стала оппозиция Болтона к возможности проведения публичных переговоров между американским президентом и лидерами «Талибана». Такое мнение в комментарии 24 канала высказал знаток «Майдана иностранных дел» Александр Хара.

11 сентября 2001 года произошли террористические акты, которые изменили не только Америку, но и весь мир, включая Украину. И талибы имели к этому непосредственное отношение. Представьте себе, какой символизм, что в эти дни американский президент встретился бы с теми, кто исповедует действительно террористическую идеологию, кто виновен в гибели большого количества американцев и в проблемах, которые потом начались на Ближнем Востоке,

– пояснил знаток.

Он добавил, что и до этого было большое количество споров между Болтоном и Трампом почти во всех вопросах. Поэтому это приняло такую форму и привело к увольнению советника.

Вполне вероятно. Болтон критиковал Россию и политику Путина и дружелюбно относился к Украине, в частности, способствовал предоставлению вооружения.

Болтон является, скажем так, «старым бойцом «холодной войны», ястребом, который абсолютно четко понимал цену Путину, России и считал нужным занимать довольно жесткую позицию в отношении этой страны. И, конечно, от того, кто сядет в это кресло, будет зависеть, может быть какое-то приближение США к России и другие вещи, которые отразятся и на нас,

– отметил Александр Хара.

Однако госсекретарь Майк Помпео уверял, что увольнение Болтона никак не повлияет на внешнеполитический курс США.

«Внешнюю политику определяет президент… Я не думаю, что мировые лидеры должны делать любые предположения, что внешняя политика президента существенно изменится», – сказал он.

Александр Хара в свою очередь отмечает, что говорить о внешней политике Дональда Трампа в целом сложно, поскольку он не является последовательным в своих решениях и часто противоречит сам себе.

Трудно сказать, что такое внешняя политика Трампа. Он сначала угрожает ядерным ударом по Северной Корее, а потом обнимается с Ким Чен Ыном и переступает границу демилитаризованной зоны на территории Северной Кореи, зачеркивая таким образом политику США с конца 60-х годов,– пояснил знаток.

То же самое, по его словам, и на других направлениях. Например, с одной стороны Трамп говорит, что надо дружить с Путиным, а с другой – США вводят санкции против России.

Украина же, как отмечал в комментарии 24 канала заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, Трампу в принципе не интересна, прежде только экономически. Однако это касается непосредственно американского лидера, а не политикума страны в целом.

«Геополитически Трамп нас воспринимает только как проблему. Точнее, наш конфликт с Россией для него – помеха для того, чтобы налаживать отношения с Кремлем», – сказал Белесков.

Однако положительным является то, что в США все же остались профессионалы во внешней и политике безопасности, которые не дают возможности Трампу реализовывать все прихоти. Поэтому сейчас беспокоиться о том, что Штаты могут изменить политику в отношении Украины, не стоит.

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