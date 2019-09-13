Зеленский анонсировал разведение сил в районе двух населенных пунктов на востоке Украины.

Следующим шагом разведения войск на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Что касается разведения войск – да, это тоже очень чувствительная тема. Так какой сейчас статус – мы развели войска в Станице Луганской, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно. Следующий этап, согласно минскими договоренностям, – разведение у нас Петровск и Золотое. Я думаю, мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели», – сказал президент.

Он заявил, что ждет встречу в нормандском формате лидеров четырех стран.

«Ждем на эту встречу. Обращаемся к нашим международным партнерам и до конца сентября ждем этой встречи», – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что встречу нельзя откладывать, потому что каждый на Донбассе гибнут украинцы.

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