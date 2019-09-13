Украинские правоохранительные органы должны завершить все юридические процедуры в отношении лиц, которых Украина будет обменивать для освобождения заложников.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявляет, что нельзя надеяться на быстрый процесс освобождения украинских заложников, удерживаемых на Донбассе. Об этом в пятницу, 13 сентября, Кучма сказал в комментарии журналистам.

Он заявил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранительными органами на Донбассе за посягательство на территориальную целостность Украины, поскольку в отношении одних лиц еще продолжаются следственные действия, а других уже судят.

«Вот этот весь большой объем работы надо провести. Этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя, но вы видите, что та сторона ставит вопрос, что отдайте нам всех, а мы не можем с нарушением закона решить такие проблемы», – подчеркнул Кучма.

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