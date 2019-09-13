|Зеленский анонсировал новый обмен заключенными с Россией
|13.09.2019 14:40
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва готовятся к новому этапу обмена заключенными.(function() })();
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам украинского лидера, на данный момент стороны готовят списки удерживаемых лиц. «Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена», — сказал украинский руководитель.
О подготовке нового этапа обмена стали активно говорить еще 9 сентября. Тогда помощник главы государства Андрей Ермак заявил, что соответствующее поручение дал своей команде президент Украины Владимир Зеленский. Ермак подчеркнул, что в России в заключении в данный момент находится «несколько сотен людей», которых Киев намерен вернуть в кратчайшие сроки.