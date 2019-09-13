Украинская сторона уже передала России списки удерживаемых в РФ и Крыму лиц для следующего этапа обмена.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», – сказала Денисова.

Напомним, сегодня на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев из России и «ЛДНР».

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил дальнейший обмен пленными, но отметил, что подготовка требует много времени.

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