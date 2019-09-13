|Киев передал Москве новые списки для обмена – Денисова
|13.09.2019 14:59
|
Украинская сторона уже передала России списки удерживаемых в РФ и Крыму лиц для следующего этапа обмена.(function() })();
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», – сказала Денисова.
Напомним, сегодня на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев из России и «ЛДНР».
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил дальнейший обмен пленными, но отметил, что подготовка требует много времени.