Игорь Коломойский утверждает, что он не может появляться там, где присутствует глава государства.

Бизнесмен Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодный международный форум Ялтинская европейская стратегия YES-2019. Он появился на мероприятии, после того как его покинул президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос корреспондента, почему его не было с утра, когда выступал президент, Коломойский ответил так: «Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне [он] приятен, но, может, я ему неприятен».

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