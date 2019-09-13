|Порошенко прокомментировал темы допроса в ГБР
|13.09.2019 15:36
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Бывшего президента допрашивали по поводу национализации ПриватБанка и по делу о Керченском заливе.(function() })();
Экс-президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко связывает его допрос в Госбюро расследований с обысками у экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
«Я связываю сегодняшние события с обысками у бывшей главы Нацбанка госпожи Гонтаревой, сожжением машины, давлением на ее семью», – сказал Порошенко.
Он вновь подчеркнул, что считает политически мотивированным дело. «Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий… Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят», – отметил экс-президент.
Также Порошенко сообщил, что в ходе следственных действий ему «задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе».
Кроме того, он выразил негодование тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировать уголовное производство о якобы неправомерных действиях Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина при подписании Минских соглашений.