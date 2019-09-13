Бывшего президента допрашивали по поводу национализации ПриватБанка и по делу о Керченском заливе.

Экс-президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко связывает его допрос в Госбюро расследований с обысками у экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

«Я связываю сегодняшние события с обысками у бывшей главы Нацбанка госпожи Гонтаревой, сожжением машины, давлением на ее семью», – сказал Порошенко.

Он вновь подчеркнул, что считает политически мотивированным дело. «Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий… Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят», – отметил экс-президент.

Также Порошенко сообщил, что в ходе следственных действий ему «задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе».

Кроме того, он выразил негодование тем, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировать уголовное производство о якобы неправомерных действиях Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина при подписании Минских соглашений.

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