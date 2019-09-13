Осуществление идеи главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о вхождении в состав России «пока неактуально»

Так считает член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом сообщает ФАН.

«На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматривают», — сказал Затулин. Он отметил, что чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем «ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины».

По словам Затулина, при такой ситуации возвращение Донбасса в состав Украины кажется проблематичным. На официальном уровне Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик Донбасса, амнистии, наличии прямых контактов и связей с Россией, ЛНР и ДНР остаются частью Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство. «В идеале» — войти в состав России на правах «федеративного округа». При этом в России нет федеративных округов — страна состоит из 85 субъектов федерации, которые образуют федеральные округа. Пушилин отметил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, но до этого Киев должен выполнить свою часть договоренностей.

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