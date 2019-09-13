То, что сейчас происходит с ЦИК, предстает в общем контексте, как «Слуга народа» пытается все взять под свой контроль, продвигая решение несмотря на процедуру.

В том, что Зеленский хочет досрочно распустить ЦИК, я вижу желание взять под свой контроль побольше структур. Выдвинутые замечания искусственные: комиссия нормально провела президентские и парламентские выборы, и это признано, причем миром. Несмотря на тот факт, что в ЦИК работают представители политических сил бывшего парламента, они четко зафиксировали победу Зеленского. На это, думаю, он жаловаться не может.

Да и замечания по нескольким противоречивым решениям не могут быть основанием для выражения недоверия ЦИК в целом. В конце концов, одиозных случаев не случалось. Хорошим примером здесь является блоггер Александр Куницкий, который избирался в Харьковском округе № 169. За последние 5 лет он много времени провел за границей, потому что еще и имел двойное гражданство — Украины и Израиля (последнее он пытался опровергнуть, но в конце концов признал). И в свое время Зеленский во время выборов сказал, что такого не должно быть. В конце концов, Куницкого к выборам допустили — как будто он успел отказаться от гражданства Израиля. И тогда у меня вопрос уже к Зеленскому — а может он должен был проследить, чтобы такой человек не баллотировался от «Слуги народа», а не перекладывать вину на ЦИК?

Единственным аргументом в пользу роспуска ЦИК я вижу то, что кандидаты в члены комиссии подавались еще предыдущим созывом парламента, политическая структура которого сейчас кардинально изменилась. Впрочем, именно тот факт, что ЦИК формировался силами, ныне оппозиционными, как раз и создает определенный баланс. И так делается в мире.

К примеру, в США обновление состава Сената проходит каждые два года — но лишь на треть, а остальное остается от предыдущего. И это делается умышленно, чтобы не получилось так, когда представители одной политической силы контролируют все. В Германии умышленно разводят местные выборы с парламентскими, и выборы в землях также не совпадают. И это тоже умышленно. Потому Бундесрат, верхняя палата земель, как раз формируется землями, и когда земельные выборы проходят в разное время, то одна политическая сила не может взять под свой контроль всю власть.

Мне кажется, что со стороны президента было бы красивым жестом не распускать ЦИК. Опять же, выборы показали, что это независимый орган, и там действительно специалисты. Сейчас Верховная Рада формально может проголосовать за инициативу Зеленского, так как в законе о ЦИК есть статья, согласно которой можно досрочно прекратить полномочия комиссии по «мотивированным представлением президента». И «мотивированное» может быть и оценочным суждением.

То, что сейчас происходит с ЦИК, предстает в общем контексте, как «Слуга народа» пытается все взять под свой контроль, продвигая решение несмотря на процедуру. И это очень беспокоит, так как создается чувство, что главное показать, кто в доме хозяин. Имея большинство, все можно делать строго по правилам. А не так, чтобы конституционные изменения происходили за две сессии, одна из которых длилась аж один день. Или с вопиющими нарушениями регламента, когда за закон об импичменте голосуют в один день и в первом, и во втором чтении. Возникает вопрос, а для чего так быстро продавливать решения, если это можно сделать без нарушений?

Не думаю, что в нынешних условиях Зеленскому есть чего бояться. Хотя есть еще местные выборы. И сейчас муссируется вопрос о том, чтобы провести их досрочно, скажем, в Киеве. Да, Верховная Рада может принять такое решение, но какие для этого основания? Ранее досрочные выборы хотели проводить по всей Украине, но вряд ли так будет сейчас. Впрочем, после выборов ситуация на местах может измениться. В некоторых городах, например, или на Западной Украине, где определенные шаги Зеленского на международной арене могут вызвать большие вопросы. Тогла представителям «Зеленой волны» будет сложно выиграть, следовательно решение распустить нынешний ЦИК — это своеобразная «подстраховка» для Зеленского.

И я это воспринимаю негативно. Мы уже прошли состояние предвыборной кампании. И имея большинство, в этой новой ситуации Зеленский наоборот мог бы показать, как он объединяет страну. И тогда эксперты скажут —правильно, молодец. Потому экспертная среда не ставит перед собой задачу априори критиковать Зеленского. Но если происходят нарушения закона, процедуры, проявляется желание взять все под свой контроль и намеренно делать так, чтобы не слушать оппонента, досадить ему — это угрожающе для страны.

Алексей Гарань

Сводка.нет - Новости Украины и Мира