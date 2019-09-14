Зеленский подчеркнул, что Донбасс – это Украина, и там должны пройти местные выборы, но по украинскому законодательству.

На брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд президент Украины Владимир Зеленский сказал, что выборы на Донбассе он сможет предметно прокомментировать только после того, как будут достигнуты договоренности в Нормандском формате.

Его спросили, будет ли предшествовать выборам вывод войск, на что президент Украины ответил: «Да. А что, может быть по-другому?».

Зеленский отметил, что это сложная тема, которая состоит не только из одного вопроса выборов.

«Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях.», – пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что Донбасс – это Украина, и там должны быть местные выборы, но по украинскому законодательству.

«Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать», – указал он.

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