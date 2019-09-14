Так считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

«У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно – он будет один против трех человек», – полагает Кучма.

В частности, он обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, контролирующихся российскими вооруженными формированиями, без всякого надзора со стороны украинского правительства.

Он пояснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

«Давайте соблюдать Минские договоренности», – сказал Кучма.

«Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы», – подчеркнул он.

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