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Санкции с России будут сняты только после выполнения Минских соглашений, – Волкер
15.09.2019 06:50

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по Украине заявил в субботу на пресс-конференции YES в Киеве.

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«Если Россия выполнит Минские соглашения, мы рассмотрим вопрос о снятии санкций. Но не до этого», – сказал сецпредставитель Госдепа.

Волкер заверил, что США продолжают поддерживать Украину «для установления мира на ее территории».

Специальный представитель прокомментировал возможность изменения «нормандского формата».

«Проблема не формате. Мы поддерживаем Нормандский формат. И проблема не в формате, а в том, что говорит Россия, садясь за стол переговоров», – добавил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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