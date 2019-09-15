Об этом специальный представитель Госдепартамента США по Украине заявил в субботу на пресс-конференции YES в Киеве.

«Если Россия выполнит Минские соглашения, мы рассмотрим вопрос о снятии санкций. Но не до этого», – сказал сецпредставитель Госдепа.

Волкер заверил, что США продолжают поддерживать Украину «для установления мира на ее территории».

Специальный представитель прокомментировал возможность изменения «нормандского формата».

«Проблема не формате. Мы поддерживаем Нормандский формат. И проблема не в формате, а в том, что говорит Россия, садясь за стол переговоров», – добавил он.

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