В отношениях Украины и России наблюдается «определенное потепление». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер».

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», – сказал глава МИД.

Он добавил, что Зеленский «не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные».

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