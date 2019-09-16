Глава ОП говорит, что свои первоочередные функции уже выполнил.

У команды президента Владимира Зеленского нет однозначного кандидата на пост городского головы Киева, при этом на должность мэра готов баллотироваться даже глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом он заявил в интервью «BBC Україна».

«Готового нет. Есть много неготовых. … Наименьшая проблема в этом всем – это кандидаты (смеется). Кандидатур много. Может, я даже пойду», – сказал, смеясь, Богдан на вопрос о готового кандидата на соответствующий пост во время обсуждения вопроса о возможных досрочные местные выборы.

«Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил – как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, – я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным … Нет, я шучу, конечно», – добавил он.

При этом глава ОП уклонился от ответа на вопрос, действительно депутата, а ранее ген директор «1+1″ Александр Ткаченко отказался от возможности возглавить Киевский горсовет.

В то же время Богдан отметил, что вопрос досрочных выборов «длинный», следовательно на него нет одного ответа.

«Надо понимать, что такое местные выборы, что существуют законодательные ограничения, и чтобы не было хаоса, а он обязательно будет… есть Ли смысл это делать? С одной стороны, выборы в Верховную Раду показали, что есть смысл. С другой стороны, сделать сейчас выборы, чтобы через год снова делать выборы – ну, такая себе затея», – отметил он.

Экспертные группы работают, мы разрабатываем различные проекты законов. Пока что есть три пути. Каким идти, мы еще не решили. Поэтому я вам еще раз отвечаю: если мы что-то делаем, то планируем далеко наперед. И сюда же и Кличко, и все остальные города, и все другие наболевшие местные проблемы.

По его словам, «общество просто требует перезагрузки местной власти», но президентской команде еще не решили, каким путем идти, «чтобы не дать в штангу по дороге».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира