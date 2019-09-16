Политические Сводки
|Россия и Беларусь объединятся в конфедерацию
|16.09.2019 14:43
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Программа интеграции двух стран предусматривает объединение таможенной и энергетической систем.(function() })();
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Беларуси Сергей Румас согласовали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства».
Согласно проекту, Россия и Беларусь готовятся к апрелю 2021 года принять единый Налоговой кодекс. При этом с января 2022 года в Союзном государстве разграничат вопросы по общему и национальным предметам ведения, и российский Налоговый кодекс может измениться, отмечает издание.