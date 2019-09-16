«» впервые раскрыл детали программы экономической интеграции России и Белоруссии. Премьер-министры двух стран согласовали ее 6 сентября, но официально она пока не публиковалась.

Подлинность документа, с которым ознакомился «», подтвердил источник в российском правительстве.

Программа предполагает частичное объединение экономических систем России и Белоруссии с 2021 года. Главный пункт в ней — разработка единого Налогового кодекса России и Белоруссии. Также предполагается объединить таможенную и энергетическую политику. В последнем случае речь идет о создании единого для двух стран регулятора рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Министерства экономики России и Белоруссии намерены создать единые нормы регулирования для промышленной и антимонопольной политики, агрорынков, транспорта и связи. Планируется ввести общий доступ к госзакупкам и единую систему учета собственности. Также обещана унификация хозяйственного законодательства («» предполагает, что речь идет про объединение Гражданских кодексов двух стран).

В программе говорится, что с 2021 года центробанки России и Белоруссии должны работать по общим принципам банковского и финансового надзора (при этом, как отмечает «», общий эмиссионный центр и единая валюта в документе не упоминается). Также страны договорились о единых правилах соблюдения «специальных экономических мер». По всей видимости, речь идет о российских контрсанкциях, в нарушении которых подозревали Белоруссию.

Кроме того, страны планируют с июня 2020 года отменить роуминг, а с января 2022-го — вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты. В частности, речь идет о «сближении уровня» соцгарантий.

В программе не затронуты следующие сферы: оборона, госбезопасность, суд, охрана правопорядка, образование, здравоохранение, наука, а также внутреннее устройство исполнительной власти в России и Белоруссии.

«» называет программу интеграции «довольно радикальным проектом»: заложенная в ней степень интеграции выше, чем в Евросоюзе; в ряде вопросов она аналогична конфедеративным и даже федеративным государствам. При этом интеграция едва ли будет равноправной: экономика России в 29 раз больше, а ее регулирование развито лучше, следовательно Белоруссия, скорее только, просто примет российские нормы. При этом «» пишет, что программа не позволяет говорить о фактическом объединении двух стран — в ней идет речь только об экономической интеграции.

Россия и Белоруссия еще в 1999 году подписали договор о создании Союзного государства. Благодаря ему граждане двух стран могут свободно пересекать общую границу, на равных правах работать и получать социальные пособия. В остальном Союзное государство оставалось декоративной структурой. Разговоры о полноценной интеграции в конце 2018 года возобновил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — на фоне спора России и Белоруссии о цене российской нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко предложил подготовить программу интеграции до декабря 2019 года — к 20-летию Союзного государства. При этом он отмечал, что речь не идет о включении Белоруссии в состав России; по словам Лукашенко, он никогда не видел подобных «замашек» со стороны российского президента Владимира Путина.

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