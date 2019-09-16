Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что он несколько раз пытался связаться с руководителем администрации президента России Владимира Путина Антоном Вайно.

Об этом чиновник рассказал в интервью украинской редакции издания «Би-би-си».

По словам Богдана, он звонил своему визави пять раз, однако разговор двух чиновников так и не состоялся. Как отметил глава офиса украинского президента, невозможность контактов в августе объяснялась тем, что Вайно находился в отпуске. «А в сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной разговаривать», — добавил Богдан.

Он также отметил, что не пытался связываться с кем-либо еще из российского руководства, в том числе с курирующим вопросы Донбасса помощником президента России Владиславом Сурковым. Он объяснил это тем, что «по дипломатическим правилам должен контактировать только со своим визави».

При этом глава офиса президента Украины выразил удовлетворенность существующими контактами между Зеленским и Путиным. По его словам, «суть и интонация» их разговоров «дают надежду на завершение военного конфликта».

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