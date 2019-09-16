Глава парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная Рада примет новый закон о выборах народных депутатов по пропорциональной системе.

Об этом он сообщил сегодня, 16 сентября на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

Однако, по словам Разумкова, на доработку прошлого или разработку нового кодекса, так или иначе потребуется время.

«Скорее только, будет новый вариант. Или доработанный прошлый, или новый вариант Избирательного кодекса. Потому что, с одной стороны, нужно сделать качественный документ, закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине. Но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро, – не совсем корректно», – сказал Разумков.

Он спрогнозировал, что в новой версии избирательного законодательства будет заложена пропорциональная система выборов нардепов.

«Я думаю, что эта дискуссия своевременна. Потому что если ее откладывать, то будем и через 5 лет с вами дискутировать относительно Избирательного кодекса… Следующие выборы начинаются, когда заканчиваются предыдущие. Поэтому заниматься подготовкой закона, который позволил бы проводить выборы, нужно заблаговременно», – подчеркнул глава ВР.

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