Политические Сводки
|Певица Анастасия Приходько вышла из «Батькивщины»
|16.09.2019 18:04
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Певица Анастасия Приходько заявила о выходе из политической партии «Батькивщина». Об этом она написала на своей странице в соцсети.(function() })();
«Хочу сказать спасибо за все лидеру партии Юлии Тимошенко. Но мое решение двигаться дальше! Это был тяжелый год», – написала Приходько.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что она оставляет «Батькивщину», Анастасия Приходько ответила утвердительно.
Информацию подтвердил и брат певицы Назар Приходько.
Приходько добавила, что возвращается на сцену.
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