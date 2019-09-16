Певица Анастасия Приходько заявила о выходе из политической партии «Батькивщина». Об этом она написала на своей странице в соцсети.

«Хочу сказать спасибо за все лидеру партии Юлии Тимошенко. Но мое решение двигаться дальше! Это был тяжелый год», – написала Приходько.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что она оставляет «Батькивщину», Анастасия Приходько ответила утвердительно.

Информацию подтвердил и брат певицы Назар Приходько.

Приходько добавила, что возвращается на сцену.

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