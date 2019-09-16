Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что в интеграционных процессах между Россией и Белоруссией существуют «красные флажки».

В комментарии изданию «Наша Нива» пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что речь идет о суверенитете и независимости обеих стран.

«Это свято!» — подчеркнула она. По ее словам, при интеграции Минск и Москва идут только «на те шаги, которые экономически целесообразны».

Она подчеркнула, что о создании совместных органов речи не идет, поскольку «страны к этому не готовы».

При этом она указала, что на уровне ведомств между Белоруссией и Россией налажена работа совместных комиссий, а также существуют союзные органы, в частности, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, союзный Совет министров, Высший Госсовет Союзного государства.

Разговоры о создании конфедерации или федерации между Россией и Белоруссией Эйсмонт призвала расценивать как «пустые журналистские штампы».

Ранее российская газета «ъ» опубликовала статью «Дружба налогов», в которой говорится, что программа экономической интеграции между Россией и Белоруссией будет настолько высокой, что с 2022 года можно будет говорить о появлении нового конфедеративного государства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира