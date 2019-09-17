Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об этом в эфире телеканала ICTV. По словам дипломата, на это выделено от полугода до года.

По его словам, она включает в себя такие пункты, как возвращение «всех наших парней и девушек», а также попытка «ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа», который проживает на территории самопровозглашенных республик.

Кроме того, «формула Зеленского» подразумевает под собой переход к неким «новым радикальным действиям», если в ближайшее время не получится закончить войну. При этом, по словам дипломата, на это выделено от полугода до года.

Пристайко добавил, что Киев готовит пакет мер, который может упростить жизнь жителям Донбасса.

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