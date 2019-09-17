Законопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.

Проект закона о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве», текст которого обнародован на сайте Рады 16 сентября, предполагает проведение выборов в Киеве в декабре 2019.

«В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 и провести их в порядке, определенном Законом Украины «О местных выборах» с учетом особенностей, определенных настоящим Законом», – говорится в тексте законопроекта.

Как сообщалось, законопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.

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