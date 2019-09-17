Пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях включен в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

Об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня ее следующей сессии», – написал он.

Николенко добавил, что за это решение было отдано 65 голосов, против – 17.

Дипломат отметил, что новая, 74-я сессия начинает работу 17 сентября.

«Включение пункта позволит Украине и международному сообществу «держать руку на пульсе» ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию», – подчеркнул Николенко.

Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

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