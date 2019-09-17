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|Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о Крыме и Донбассе
|17.09.2019 07:19
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Пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях включен в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств.(function() })();
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.
Об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
«Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня ее следующей сессии», – написал он.
Николенко добавил, что за это решение было отдано 65 голосов, против – 17.
Дипломат отметил, что новая, 74-я сессия начинает работу 17 сентября.
«Включение пункта позволит Украине и международному сообществу «держать руку на пульсе» ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию», – подчеркнул Николенко.
Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.