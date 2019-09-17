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Трамп отказался лететь к Ким Чен Ыну
17.09.2019 09:46

Президент США Дональд Трамп отказался в ближайшее время прилететь в Северную Корею для переговоров с ее руководителем Ким Чен Ыном.

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Об этом сообщает Reuters.

«Скорее только, нет. Я не думаю, что он готов, и что мы готовы к этому», — ответил американский руководитель на вопрос, готов ли он принять приглашение КНДР. При этом Трамп добавил, что встреча вполне возможна спустя некоторое время в США.

16 сентября стало известно, что Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян. В послании Ким Чен Ын предложил американскому лидеру возобновить переговоры двух стран.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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