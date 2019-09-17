Политические Сводки
|Трамп отказался лететь к Ким Чен Ыну
|17.09.2019 09:46
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Президент США Дональд Трамп отказался в ближайшее время прилететь в Северную Корею для переговоров с ее руководителем Ким Чен Ыном.(function() })();
Об этом сообщает Reuters.
«Скорее только, нет. Я не думаю, что он готов, и что мы готовы к этому», — ответил американский руководитель на вопрос, готов ли он принять приглашение КНДР. При этом Трамп добавил, что встреча вполне возможна спустя некоторое время в США.
16 сентября стало известно, что Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян. В послании Ким Чен Ын предложил американскому лидеру возобновить переговоры двух стран.
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